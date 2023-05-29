حجم التبادل التجاري غير النفطي في إيران يبلغ 15.5 مليار دولار خلال شهرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك في ايران، محمد رضواني فر، في تصريح له اليوم الاثنين: من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد في الشهرين الاولين من هذا العام ، بلغت الصادرات 21 مليون طن بقيمة 7 مليارات و 513 مليون دولار من البضائع غير النفطية باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين وتجارة الشنطة و 4 ملايين و 732 ألف طن بقيمة 7 مليارات و 941 مليون دولار للواردات.

وعن حجم التغيرات في الصادرات والواردات في الشهرين الاولين من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، قال: في هذه الفترة ، زادت صادرات البلاد بنسبة 12.26٪ من حيث الوزن وانخفضت بنسبة 13.72٪ من حيث القيمة ، وكذلك الواردات انخفضت من حيث الوزن والقيمة على التوالي بنسبة 8.70٪ و 4.79٪.

وبحسب نائب وزير الاقتصاد ومدير الجمارك الإيرانية ، فإن أول 5 سلع من الصادرات تشمل البروبان المسال بقيمة 592 مليون دولار ، والغاز الطبيعي المسال 538 مليون دولار ، والبيوتان المسال 411 مليون دولار ، والميثانول 374 مليون دولار ، والقار النفطي 350 مليون دولار. وشكلت هذه الاصناف الخمسة من البضائع المصدرة أكثر من 30٪ من إجمالي قيمة صادرات البلاد في هذه الفترة.

وحول الاصناف الخمسة الرئيسية للوارادت خلال هذه الفترة قال انها شملت الذرة للماشية بقيمة 536 مليون دولار ، والهواتف المحمولة الذكية بقيمة 247 مليون دولار ، وفول الصويا المعدّل وراثياً بقيمة 227 مليون دولار ، وأجزاء منفصلة لإنتاج السيارات في خط التعريفة الجمركية 8703، باستثناء المطاط 209 مليون دولار والأرز الأبيض الكامل 206 مليون دولار حيث بلغت قيمة هذه الاصناف 15٪ من إجمالي قيمة الواردات في الشهرين الاولين من هذا العام.

ووفقا لمدير عام الجمارك ؛ كانت الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند الدول الخمس الاولى لوجهة تصدير البضائع ، والتي بلغت على التوالي 2 مليار و 418 مليون دولار ، 1 مليار و 228 مليون دولار ، 835 مليون دولار ، 749 مليون دولار ، 331 مليون دولار.

واضاف: كما أن أول 5 دول منشأ للبضائع المستوردة في الفترة المذكورة كانت الصين بقيمة 2 مليار و 396 مليون دولار ، والإمارات العربية المتحدة 2 مليار و 313 مليون دولار ، وتركيا 903 ملايين دولار ، وألمانيا 288 مليون دولار ، وروسيا 269 مليون دولار.

وحول الترانزيت خلال الشهرين الاولين من العام الجاري قال: ان حجم الترانزيت بلغ مليونين و 326 ألف طن من البضائع عبر إيران خلال هذه الفترة ، حيث انخفضت بنسبة 5.38٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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