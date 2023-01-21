انتاج محطات الطاقة الحرارية في ايران يتجاوز 73 ألف ميغاواط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بلغت الطاقة الانتاجية لمحطات الطاقة الحرارية في ايران أكثر من 73 ألف ميغاواط بعد تشغيل وحدة البخار المتزامن لمحطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في خرم أباد.

ولقد تم بناء 605 وحدة انتاج طاقة حرارية في 134 محطة كهرباء في البلاد حتى الآن، ومع تشغيل مشروع محطة كهرباء في مدينة خرم آباد، وصل عدد محطات الطاقة الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات الكبيرة إلى 397 وحدة.

وفي الوقت الحالي، تبلغ قدرة محطات الطاقة في البلاد، بما في ذلك الطاقة الحرارية والكهرمائية والمتجددة والديزل والمحطات الصغيرة والنووية، حوالي 90 ألف ميغاواط، منها 81٪ تتعلق بمحطات الطاقة الحرارية.

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