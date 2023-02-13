وزارة الطاقة: تم تشغیل 31 محطة طاقة حرارية جديدة في ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رمضان في معرض تطرقه إلى مشروعات محطات الطاقة الحرارية في البلاد: "من استلام الحكومة الحالية حتى الآن، تمت إضافة خمسة آلاف و730 ميغاواط إلى طاقة محطات الطاقة الحرارية في البلاد والتي تم تنفيذها من خلال تشغيل 31 محطة جديدة لتوليد الطاقة بسعة 4695 ميغاوات، بالإضافة إلى إزالة قيود محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة العملية لمحطات توليد الطاقة الغازية الناشطة".

وتابع: "تشمل الوحدات المتزامنة الجديدة قطاع الغاز لمحطات توليد الكهرباء "هنكام" ذات الدورة المركبة، والغاز الطبيعي المسال الإيراني (ثلاث وحدات)، وقشم باسارجاد، وأريان زنجان (وحدتان)، ومهتاب كوير (وحدتان)، وشهيد باكري، وتربة حيدرية، وبوتيا ستيل، ودكوهي، ووحدات غاز صغيرة في ميانرود، وزاهدان (ثلاث وحدات)، وصباي دهلران (أربع وحدات)".

وأضاف رمضاني: "خلال هذه الفترة أيضا، تم تشغيل الوحدات البخارية لمحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في جهرم وهريس، وأورمية، وشابهار، وبعثت في بارس الجنوبي، وغرب كارون، وعسلويه، وفردوسي، وخرم آباد، وسبلان في البلاد".

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