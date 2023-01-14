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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٢٩ م

عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري؛

العلاقة بين إيران وسوريا تمر بأفضل أحوالها/اتفقا على تمديد وثيقة التعاون الاستراتجي بين البلدين

العلاقة بين إيران وسوريا تمر بأفضل أحوالها/اتفقا على تمديد وثيقة التعاون الاستراتجي بين البلدين

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، ان العلاقة بين إيران وسوريا تمر بأفضل أحوالها مشيرا إلى اتفاق البلدين على تمديد وثيقة التعاون الاستراتجي طويلة المدى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان أنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها لافتاً إلى أن العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها وأن البلدين عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية مبيناً أنه تم الاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي طويلة الأمد بين البلدين لتوقيعها في المستقبل القريب.

ومن جهته، أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الإيراني: أي لقاءات مع الجانب التركي يجب أن تبنى على أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة وتحديات مستمرة يواجهها البلدان من قبل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

**يتبع

رمز الخبر 1929738

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