حماس تدعو الفلسطنيين في القدس الى الالتحام مع أهالي الخان الاحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القانوع قال، اليوم الإثنين: "إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني ونوايا الاحتلال تهويد قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها يأتي في إطار السلوك الإجرامي المتصاعد الذي تنتهجه حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا ومقدساته".

وأكد أن كل محاولات الاحتلال الصهيوني في تهويد الخان الأحمر وتهجير سكانه لن تنجح أمام تشبث شعبنا بأرضه وتمسكه بحقه فيها، مردفا ستسقط أهداف الاحتلال أمام صمود شعبنا.

وفي نفس الصدد أشار الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" طارق سلمي إلى أنَّ ما جرى في المسجد الأقصى يمثل عدواناً واسعاً وسافراً على الشعب الفلسطيني وعلى عامة العرب والمسلمين.

ورأى أنَّه "في حال لم تقف كل الأطراف عند مسؤولياتها لوقف إجرام الاحتلال وحكومته وجيشه، فإننا مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ لن نتخلى عن واجباتنا المقدسة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

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