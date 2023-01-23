الجهاد الإسلامي: مقبلون على مواجهة مفتوحة مالم يتوقف الاحتلال عن جرائمه

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن سلمي قال في تصريحه: " ان اقتحام الأقصى وأداء الطقوس اليهودية الباطلة في ساحاته، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال الفاشية لتنفيذ مخططاتها التي هي بمثابة إعلان حرب على القدس وعلى الشعب الفلسطيني بأسره".

ورأى أنَّه "في حال لم تقف كل الأطراف عند مسؤولياتها لوقف إجرام الاحتلال وحكومته وجيشه، فإننا مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ لن نتخلى عن واجباتنا المقدسة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وأكَّد الناطق باسم "الجهاد الإسلامي" أنَّ "الشعب الفلسطيني ليس عاجزاً عن الدفاع عن أرضه ومقدساته، وهذا ما أثبتته معركة "سيف القدس" و"وحدة الساحات" و"صيحة الفجر" وغيرها، وهذا ما تؤكده جنين ونابلس والشيخ جراح وأهالي الخان الأحمر الذين يتمترسون في أرضهم وبيوتهم ولن يتركوها تحت وقع التهديدات والإرهاب الذي يمارسه "ابن غفير" وعصابته الاجرامية".

ودعا سلمي "أهلنا وأبناء شعبنا إلى التمترس في أرضهم ومزارعهم وبيوتهم، فصمودهم كفيل بإسقاط مخططات حكومة العصابات الإرهابية".

المصدر: فلسطين اليوم

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