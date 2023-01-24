امير عبداللهيان: السلوكيات العاطفية مكلفة بالنسبة لأوروبا / ضرورة مشاركة منظمة ايكو في مجال الطاقة

وقال امير عبداللهيان خلال الاجتماع لقد ضاعفت التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة وانعكاساتها على منطقتنا ضرورة التقارب والمواءمة بين دول المنطقة. أظهر فيروس Covid-19 وآثاره المدمرة، وكذلك الأزمات الأخيرة للأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم، بوضوح ضعف البلدان المختلفة، بغض النظر عن حجمها الاقتصادي. لذلك، بالنسبة لجميع دول العالم والمنطقة، فإن تعزيز المرونة ضد الصدمات المحتملة في المستقبل ليس خيارًا بل ضرورة. وبطبيعة الحال، في تحقيق هذه المرونة، فإن أحد الخيارات المتاحة هو التعاون الجماعي في شكل آليات متعددة الأطراف. منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي والأسس التي أنشأتها في هذه السنوات الثلاثين يمكن أن تكون الخيار الأول للتعاون في هذا الاتجاه.

واضاف وزير الخارجية الايراني يجب على منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي أن تعزز التجارة البينية بين الأعضاء. حتى الآن، كان هذا قليل ولم تحصل التجارة بين الأعضاء على دعم كافٍ من آليات التجارة في منظمة ايكو. أقترح وأطلب من جميع الأعضاء، وليس فقط الدول الخمس الأعضاء في اتفاقية التجارة، تقديم الدعم والمشاركة في بدء مفاوضات للتجارة على المستوى الإقليمي.

واشار امير عبداللهيان الى قضية النقل كاحدى محركات التقارب والتنمية الجماعية وازدهار القدرات الاقتصادية للمنطقة في السنوات القادمة. ومنطقة، إيكو هي طريق عبور لربط المناطق المختلفة بما في ذلك شرق وجنوب آسيا، شمال وشرق أوروبا، وجنوب الخليج الفارسي.

وتابع القول كشفت أزمة أمن الطاقة الحالية في العالم والمنطقة بوضوح عن ضعف البلدان المستهلكة للطاقة أمام الصدمات غير المتوقعة. سلطت التغيرات المناخية والبرد الشتوي الأخير الضوء أيضًا على ضعف بعض البلدان المنتجة للطاقة. يمكن أن تصبح المنطقة البيئية نموذجًا للشراكة بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة للطاقة. لا شك أن المشاركة في قطاعي الغاز والكهرباء هي إحدى أولويات إيكو في هذا الاتجاه. أود أن أشير إلى مبادرة الرئاسة المشرفة للجمهورية الإسلامية الايرانية تحت عنوان "الغاز في خدمة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد كوفيد" والتي تم تقديمها في جمعية الدول المصدرة للغاز. يمكن أن تكون هذه المبادرة أيضًا أساس المشاركة في المنطقة البيئية.

واضاف امير عبداللهيان تحتاج البيئة إلى المزيد من الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة والصناعات القائمة على المعرفة ورقمنة الأنشطة الاقتصادية. إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لمشاركة إنجازاتها في المجالات القائمة على المعرفة مع الدول الأعضاء في منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي.

ونوه لطالما رحبنا بالمبادرات والمقترحات التي تؤدي إلى تعزيز دور منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي ومكانتها في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، فإن "تعزيز الشعور بالانتماء إلى منظمة ايكو أمر أساسي للغاية في نظر القطاعين الخاص والعام وكذلك نخب الدول الأعضاء وقبل كل شيء في نظر شعوب المنطقة. نحتاج أيضًا إلى وجود جميع الدول الأعضاء العشرة في آليات وترتيبات التعاون في منظمة ايكو. هذه الأهمية يمكن وينبغي أن تكون أحد إنجازات العقد الرابع. في هذا الاجتماع الوزاري، تم وضع آليتين جديدتين للتعاون، بما في ذلك إنشاء "المركز الإقليمي البيئي لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية" في إيران و "مركز الطاقة النظيفة البيئية" في جمهورية أذربيجان، على جدول الأعمال ، ونأمل أن يدعمهم جميع الأعضاء وينضمون إليهم.

واضاف ان أفغانستان عضو مهم للغاية وجزء من عائلة ايكو الكبيرة. كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية واحدة من البلدان الرئيسية في تصميم واعتماد "سياسة الدعم البيئي لأفغانستان" وقد أيدت دائمًا ضرورة تنفيذها الكامل . هذا الدعم يضاف إلى المساعدات الثنائية لحل مشاكل الشعب الأفغاني النبيل ومنع الأزمات الإنسانية.

لا شك أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لن يساعد فقط في برامج المساعدة وإعادة إعمار البلاد، ولكنه سيقلل أيضًا من التهديدات التي تسببها العمليات الإرهابية واللاجئين وتهريب المخدرات في المنطقة. إننا نعتبر عمل الهيئة الحاكمة لأفغانستان في حرمان النساء والفتيات من التعليم عملاً يتعارض مع تعاليم دين الإسلام، ونعبر عن قلقنا العميق حيال ذلك.

واوضح ان السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية تبنى على عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة والتفاعل والتعاون مع العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ندين بشدة إصدار القرار التدخلي وغير التقليدي للبرلمان الأوروبي. مما لا شك فيه أن العواقب السلبية لمثل هذا السلوك العاطفي مكلفة بالنسبة لأوروبا، وبالتالي فإن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية.