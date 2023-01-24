امير عبداللهيان مخاطبا مسؤولي البیت الأبیض: أوقفوا النفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، في تغريدة على صفحته في تويتر اليوم الثلاثاء: البيت الأبيض ليس في وضع يسمح له بالحديث عن حقوق الإنسان.

وأضاف: إن مقتل نحو مليوني شخص في أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين وسوريا وتأجيج نيران الحرب في أوكرانيا وتعطيل عملیة السلام هم من نتائج التدخلات الأمريكية.

وقال أمير عبد اللهيان، مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أوقفوا التصريحات المنافقة. لقد أدرك الشعب الایراني الواعي حقیقتکم العدائية المزخرفة.

وجدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في حديث له وفي إشارة إلى الإجراء الأخير لخزانة الأمريكية المعادي لإيران، إن واشنطن تسعى لتكثيف الضغط على الجمهورية الإسلامية.

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