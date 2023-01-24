وزير الخارجية الايراني يلتقي بنظيره الباكستاني في طشقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني مع نظيره الباكستاني على هامش الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي ظهر اليوم الثلاثاء.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي، مؤكدا على ضرورة تطوير هذا التعاون.

ووصل اميرعبداللهيان مدينة طشقند الاوزبكية، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي.

وقال امير عبداللهيان خلال خطابه في هذا الاجتماع، يجب على منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي أن تعزز التجارة البينية بين الأعضاء. حتى الآن، كان هذا قليل ولم تحصل التجارة بين الأعضاء على دعم كافٍ من آليات التجارة في منظمة ايكو. أقترح وأطلب من جميع الأعضاء، وليس فقط الدول الخمس الأعضاء في اتفاقية التجارة، تقديم الدعم والمشاركة في بدء مفاوضات للتجارة على المستوى الإقليمي.

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