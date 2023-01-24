  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٠٣ م

لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا

لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، اليوم الثلاثاء، أن الدعاية الغربية تعمل بشعارات "روسيا المعتدية"، "روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا"، مثل هذه العبارات التي لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين.

وأجرى وزير الخارجية زيارة تاريخية اليوم اليوم الثلاثاء إلى مملكة إسواتيني، في إطار جولة إفريقية بدأها أمس الاثنين من جنوب إفريقيا.

وعقد لافروف عددا من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة، بحث خلالها التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

المصدر: نوفوستي
/انتهى/
رمز الخبر 1930052

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات