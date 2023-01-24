لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، اليوم الثلاثاء، أن الدعاية الغربية تعمل بشعارات "روسيا المعتدية"، "روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا"، مثل هذه العبارات التي لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين.

وأجرى وزير الخارجية زيارة تاريخية اليوم اليوم الثلاثاء إلى مملكة إسواتيني، في إطار جولة إفريقية بدأها أمس الاثنين من جنوب إفريقيا.

وعقد لافروف عددا من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة، بحث خلالها التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/