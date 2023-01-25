إسلامي: إيران تعتبر من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال الطب الإشعاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد اسلامي فيما يتعلق بإنجاز إيران في إنتاج الأدوية الإشعاعية، تعد الجمهورية الإسلامية الايرانية من الدول الرائدة في إنتاج وتوريد الأدوية المشعة.

واضاف اسلامي ان النقطة المهمة هي أن الأدوية الإشعاعية المنتجة في ايران تركز على زيادة دقة الأدوية التشخيصية، وأيضاً بسبب الفعالية العالية للأدوية التي تستخدم في علاج السرطان اليوم، اصبحت ايران بين أفضل خمس دول في العالم.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى أنه: في الوقت الحالي يتم إدخال مليون مريض إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية ويتم هذا الإجراء في 206 مركز طبي. اليوم نحن نستجيب لجميع احتياجات البلد ولكن هذا الإجراء له قواعد وترتيبات بناءً على طلب المستشفى والمواعيد التي يتم تحديدها للمريض لذلك يتم توفير الدواء باسم المريض والمستشفى بطريقة مخصصة.

وأضاف: قبل تفشي فيروس كورونا كان يتم تصدير الأدوية الإشعاعية إلى 9 دول، وبعد ذلك بسبب انقطاع الرحلات الجوية والمدة القصيرة لاستخدام الادوية الإشعاعية، لقد واجهنا ركودًا، ولكن اليوم يستمر هذا التصدير ويتم تنفيذه إلى نفس البلدان التسعة.

وفيما يتعلق بانسحاب أوروبا وإعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ليس لديها انتشار نووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: هناك عقلية بين الصهاينة انه كرر الكذب حتى تصدقه بنفسك. لذلك أن جميع الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية كذبة كبيرة يستخدمونها كأداة ضغط على الجمهورية الإسلامية.

وأوضح إسلامي: في وثائقهم الرسمية ووحداتهم الاستخباراتية، قالوا إنه لا يوجد ما يشير إلى خطا في البرنامج النووي، وأن التفاعلات مع الوكالة قائمة، والخطة والتشاور لترتيب رحلة المدير العام للوكالة أيضا على جدول الأعمال وتجري متابعتها.

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