إسلامي يتفقد منشأة الشهيد "فخري زادة" للأبحاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قام محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بزيارة البنية التحتية العلمية لمعهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية.

وقام إسلامي بزيارة مفاعل شهيد فخري زاده للأبحاث (مفاعل طهران) والبنية التحتية العلمية والبحثية للمفاعل ومعاهد أبحاث السلامة النووية والفيزياء والمسرعات.

واطلع رئيس هيئة الطاقة الذرية رؤساء معاهد البحث ومساعديهم البحثيين، وكذلك على المعدات العلمية لمختبر فيزياء النيوترون ومسرع الفاندوغراف، خلال المشاريع المنجزة والحالية والإنجازات الهامة الأخيرة التي حققتها معاهد البحث في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.

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