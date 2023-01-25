العراق تشارك في مهرجان فجر الدولي للمسرح بعرض لمسرحية "أمل"

وكالة مهر للأنباء، شهد مهرجان فجر الدولي للمسرح في دورته الحادي والأربعين يوم الاثنين 3 فبراير عرضً مسرحية "أمل" للمخرج العراقي جواد الأسدي في مركز مولوی المسرحي في العاصمة طهران.

"صرخة أمل وبوح" في وجه واقع مرّ، يجسّده العرض المسرحي للمخرج العراقي جواد الأسدي.

ويحكي العرض قصة امرأة عانت الكثير في مجتمع كان يسوده التطرّف والفوضى. وترفض الإنجاب في ظل تلك الظروف، وتسعى بطرق شتى إلى التخلّص من الجنين.

ويشي العرض بكثير من هموم الأسر العربية المشتركة في بلدان عاشت الحرب، أكثر مما هنأت بالسلم والأمان.

وفي هذا الصدد أجرت وکالة مهر للأنباء حواراً مع الدکتر علي محمود السوداني، مدير مسارح العراق، و رئیس العثة العراقیة المشارکة في مهرجان فجر الدولي للمسرح الحادي والأربعين الذي یمکنکم مشاهدتها في ما يلي: