المسرح الإيراني يشارك في مهرجان جندوبة التونسي بمسرحية "عندما تنتهي تسقط"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مخرج العمل المسرحي الإيراني، عبد الهادي جرف، "عندما تنتهي تسقط" الذي يشارك في مهرجان جندوبة في تونس إلى ان العمل يسير على ما يرام والممثلون يحاولون بذل قصارى جهدهم ، وإن شاء الله سنحقق نتيجة جيدة في مهرجان جندوبة في تونس.

وقال عبد الهادي جرف، مدیر فرقة "شمایل" وكاتب ومخرج مسرحية "عندما تنتهي تسقط " من مدينة سوسنكرد الايرانية: "كانت مسرحية "عندما تنتهي تسقط " قد حظت بإحدى جوائز مهرجان السلام للمسرح العربي ،ثم تم تقديمها إلى القسم الدولي بمهرجان الفجر المسرحي. وقد تأكدنا الآن انه تم اختیارعملنا للمشاركة في مهرجاني جندوبة والكاف في تونس.

وأضاف: "لقد تناول السيناريو قضية خلق آدم، وتدميرالأرض، وخلق الأرض مرة أخرى، وهذا يدل على الجرائم الذي نقوم بها نحن البشر على الأرض، واستغرق الأمر ما يقرب من 3 أو 4 سنوات للكتابة، في الواقع، كنا قد أخذناه بالفعل على خشبة المسرح، ولكن وسعنا العمل في الآونة الاخيرة.

وقال جرف: "استغرق الأمر 7 أشهر لممارسته والمشاركون في إنتاج هذا العمل المسرحي هم 12 شخصا.

وقال كاتب ومخرج مسرحية "عندما تنتهي تسقط ": لقد تم دعمنا من قبل دائرة الفن للثورة الاسلامية وكانت لديه شراكة جيدة معنا.

وقال مرتضى المسعودي مساعد مخرج مسرحية "عند ما تنتهی تسقط": "عند ما تنتهی تسقط" هي المسرحية الأولى التي تم قبولها من محافظة خوزستان وباللغة العربية في مهرجان فجر الدولي للمسرح.



وأضاف ان منتجوها هم أول مجموعة فنية إيرانية ناطقة بالعربية تسافر إلى الخارج وتشارك في مهرجانات شمال إفريقيا المرموقة.

وكانت مسرحية "عندما تنتهي تسقط " قد حظت بإحدى جوائز مهرجان السلام للمسرح العربي ،ثم تم تقديمها إلى القسم الدولي بمهرجان الفجر المسرحي.

/انتهى/