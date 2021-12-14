سادس أيام سينما الحقيقة.. عرض 22 فيلما وثائقيا من بينها دولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، أن القاعات الخمس في مجمع تشارسو السينمائي ستستضيف عشاق الأفلام الوثائقية مع عرض الأعمال المختارة من سينما الحقيقة بدورته الخامسة عشرة.

وبحسب جدول عرض الأفلام في اليوم السادس للمهرجان، ستستضيف قاعة رقم 1 عرض الأفلام في قسم الفئة الطويلة من المسابقة المحلية من 2 إلى 10 مساءا، أي من 2 إلى 4 مساءا، ويعرض فيلم "تمرين الليلة" للمخرج أشكان نجاتي ومهران نعمت الهي، من الساعة الثامنة مساءا وحتى العاشرة مساءا، فيلم "أبطال لا يموتون" للمخرج شراره عطاري.

وتستضيف القاعة رقم 5 عرض الأفلام الوثائقية لمهرجان "سينما الحقيقة" الخامس عشر من الساعة 2 إلى 10 مساءً في اطار اربعة عروض. حيث سيعرض في هذه القاعة، من الساعة 14:00 حتى 16:00 ، فيلمان "قصة العام الماضي" للمخرج مهدي جبین‌شناس و"أورتين" للمخرج حسن وزیرزاده في قسم الافلام المتوسطة من المسابقة المحلية. كما تستضيف القاعة رقم 5 من الساعة 4 إلى 6 مساءً أربعة أفلام: "أمير" للمخرج داود میرزابیغی، "نهاية الأرض" لمجتبى شهدادي، "ابتسامة المقاتل" میثم بابایی و"أمير، إسماعيل تقي، جواد" للمخرج أردلان عاشوری في قسم الافلام القصيرة في المسابقة المحلية.

كما تعرض القاعة الخامسة من المجمع، من الساعة 6 إلى 8 مساءً فيلمان وثائقيان، "الاتكاء على الحكومة" للمخرج علي رضا قاسم‌خان، "الحياة في أرشيف" للمخرج برهان أحمدي في قسم الافلام المتوسطة الطول في المسابقة المحلية. كما سيعرض الفيلم الوثائقي "يوميات غول أقايي" للمخرج محمد حسن يادغاري من الساعة 20 إلى 22 في قسم "العرض الخاص" بالمسابقة المحلية لمهرجان سينما الحقيقة الـدولي الـ15.

في حين تستضيف القاعة رقم 3 عرض فيلم "إدنا" للمخرج إريك روشا من البرازيل في القسم الجانبي من "زمننا الراهن" من الساعة 2 إلى 4 من مساء اليوم 14 ديسمبر، كما سيعرض من الساعة 4 إلى 6 مساءً في هذه القاعة فيلم "آلتيمينا" الإيطالي الذي يشارك في القسم الدولي للأفلام المتوسطة الطول من مهرجان سينما الحقيقة.

ويعرض من الساعة 6 إلى 8 مساءً فيلم "الانسان العجيب" للمخرج خافيير باليدو فالديفيا في قسم "مرآة مهرجان"، وهو مخصص لعرض أفضل أعمال مهرجان لشبونة البرتغالي، وثلاثة أفلام أخرى من ضمن "البحث عن احدى الجنود" من إخراج میثم غلامي، "على طول الحاجز" للمخرج سيد رضا حسيني و"بهلوان" لمهرداد شعبانی‌نیا في قسم "الشهيد أفيني" من المسابقة المحلية، وتعرض هذه الافلام في القاعة 3 من مجمع تشارسو السينمائي.

ويعرض فيلم "کودوکوشی" من تركيا من الساعة 14:00 حتى 16:00، وفيلم "مايا" من بريطانيا من الساعة 16:00 حتى 18:00 في فئة الافلام الطويلة من المسابقة الدولية، كما يعرض فيلم "الاقتصاد" للمخرجة کارمن لوسمان من ألمانيا في قسم "زمننا الراهن" ويعرض فيلم "لا شيء بدون الشمس" إنتاج مشترك لسويسرا والباراغواي في قسم "العرض الخاص" الدولي في القاعة 4 بمجمع تشارسو السينمائي من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءً.

كما تستعرض القاعة 2 بمجمع تشارسو أعمال الفنان إبراهيم مختاري في اليوم السادس من مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الخامسة عشرة من الساعة 2 إلى 6 مساءً، وستعرض أكثر أفلام اليوم مشاهدة من الساعة 6 إلى 10 مساءً.

وانطلقت يوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الاول 2021، فعاليات مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية (سينما الحقيقة) في دورته الخامسة عشرة، بإدارة محمد حميدي مقدم بمجمع تشارسو وسط العاصمة طهران، ويستمر هذا الحدث البارز لمدة 7 أيام حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الاول 2021.

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