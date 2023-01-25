72 دولة تقدم طلبا للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مسعود نجفي، عن تفاصيل جديدة لمهرجان فجر السينمائي الحادي والأربعين خلال تصريحات متلفزة.

وفي معرض توضيحه بشأن القسم الدولي من المهرجان قال نجفي: "بعد فجوة استمرت عدة سنوات بين القسمين الدولي والوطني للمهرجان، سيقام هذا العام كلا القسمين معا"، مضيفا: "لدينا سوق الأفلام الدولي في برج "ميلاد"، والذي يبدأ في من 5 فبراير، وبالإضافة إلى السوق الحضوري، لدينا أيضًا سوق افتراضي. وسيقام القسم الدولي نفسه في 3 اقسام هي "سينما سعادة" و"السينما الاسيوي والاسلامي" و"مهرجان المهرجانات".

وعن عدد الأفلام الدولية المشاركة في المهرجان قال مدير العلاقات العامة لمهرجان فجر السينمائي: "حسب إحصائيات الزملاء في القسم الدولي، سيشارك في هذا المهرجان نحو 26 فلما في هذا القسم"، موضحا: "تقدمت 72 دولة طلبا للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الدولي لهذا العام. وسيتم عرض بعض هذه الأفلام الستة والعشرون لأول مرة في المنطقة وبعضها يتم عرضه لأول مرة في العالم".

وصرح ان اليوم سيتم الإعلان عن أسماء هذه الأفلام في ختام الاجتماع الذي سيبدأ في الساعة 1 ظهرًا، مبينا: "أن عدد الأفلام الوطنية قد يزيد عن 22 فيلما".

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