https://ar.mehrnews.com/news/1953506/ ٢٦/٠١/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص رمز الخبر 1953506 إيران الثقافة إيران الثقافة ٢٦/٠١/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص عروض مسرحية تتحدث عن غزة في اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح عُرضت مساء أمس في اليوم الرابع من مهرجان فجر الدولي للمسرح، عدة عروض منها "رایت فلایر"، "مستردیفال"، "طوفان الاقصی"، «رفح» و "تار و پود" ضمن عروض مسرح الشارع في محيط مسرح المدينة وسط طهران. اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح رمز الخبر 1953506 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة العراق تشارك في مهرجان فجر الدولي للمسرح بعرض لمسرحية "أمل" المسرح الإيراني يشارك في مهرجان جندوبة التونسي بمسرحية "عندما تنتهي تسقط" سمات مهرجان الافلام عرض المسرحيات في ايران غزة مهرجان فجر الدولي
تعليقك