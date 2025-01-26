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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

عروض مسرحية تتحدث عن غزة في اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح

عروض مسرحية تتحدث عن غزة في اليوم الرابع لمهرجان فجر الدولي للمسرح

عُرضت مساء أمس في اليوم الرابع من مهرجان فجر الدولي للمسرح، عدة عروض منها "رایت فلایر"، "مستردیفال"، "طوفان الاقصی"، «رفح» و "تار و پود" ضمن عروض مسرح الشارع في محيط مسرح المدينة وسط طهران.

رمز الخبر 1953506
شیرین سماره

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