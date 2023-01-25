نائب عن تحالف الفتح: الاحتلال الأمريكي ارتكب أبشع الجرائم منذ احتلالها العراق عام 2003

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ،اليوم الأربعاء، في حديث لوكالة ”العهد نيوز” العراقية، أن قوات الاحتلال الأمريكي ارتكبت أبشع الجرائم منذ احتلالها العراق عام 2003″.

وأضاف أن ” الجهات الحكومية والقضائية بإمكانها إقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية وادانتها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم تدمير البنى التحتية .

وأوضح الصالحي أنه ” بإمكان الحكومة تشكيل فريق مختص بإدانة امريكا امام محكمة الجنايات الدولية والزامها بتعويض الشعب العراقي عن الاضرار التي لحقت به “.

المصدر: العهد نيوز

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