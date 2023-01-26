وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصحف الإيرانية اختارت مواضيع عديدة لعناوينها، منها داخلي وأخرى إقليمية وعالمية.

إليكم أبرز العناوين:

عصر ايرانيان ..

ممثل القائد بالمجلس الأعلى للأمن القومي .. الأعداء أذعنوا لإفتقارهم خيارات مؤثرة ضد إيران.

مردم سالاري ..

أنباء عن تصفية مسؤول أمني سعودي برتبة لواء لإنتقاده ولي العهد بن سلمان .

اطلاعات ..

رئيس الكيان الصهيوني يحذر من وقوف الكيان على حافة حرب أهلية تنهي وجوده.

جمهوري اسلامي ..

تظاهرات شعبية غاضبة في باكستان تنديدا بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

خراسان ..

فضيحة كبرى ببريطانيا بإختفاء أكثر من مئتي طفل من اللاجئين في ظروف غامضة.

وطن امروز ..

إستمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية بعد بدء البنك المركزي سياسته الجديدة.

جوان ..

الكنيست يصادق على تمديد قانون التمييز العنصري في الضفة الغربية ويهدد بحرب على غزة.

قدس ..

وزارة الخارجية تعلن عن فرض إيران إجراءات حظر على أشخاص ومؤسسات ومراكز أوروبية.

ارمان ملي ..

السفير الروسي بواشنطن يؤكد قدرة قوات بلاده على تدمير الدبابات الأمريكية المرسلة لأوكرانيا.

كيهان ..

موجة إضرابات وفوضى إقتصادية عارمة تعصف بالغرب من أوروبا الى أمريكا وكندا.

ابرار ..

رئيس الحكومة العراقية يوضح بأن ما يحتاجه العراق هو خبراء عسكريون أجانب لا قوات أجنبية.

ارمان امروز ..

تظاهرات ببيروت ومدن لبنانية أخرى ضد الغلاء وإنخفاض مستوى المعيشة وأنباء عن إحراق إطارات.

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