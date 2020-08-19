أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

رسالت ..

قاليباف.. على البرلمانات الاسلامية التصدي لمخطط التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني.

اطلاعات ..

محكمة لاهاي تذعن .. ليس لحزب الله اي دور في قضية اغتيال رفيق الحريري.

آفتاب يزد..

المحكمة الدولية .. لا توجد ادلة تثبت وقوف حزب الله لبنان وراء اغتيال الحريري.

افكار ..

وزير الدفاع يؤكد على قدرة ايران على تصنيع اسلحة استراتيجية بنفسها .

جوان ..

ترامب يهدد .. عدم فوزي في الانتخابات الرئاسية سيكون مؤشراً لحدوث تزوير فيها .

حمايت ..

روسيا والصين والترويكا الاوروبية .. لا يحق لامريكا طرح آلية الزناد ضد ايران.

سياست روز..

الهذيان الامريكي بالتلويح بآلية الزناد ضد ايران والحديث عن التوصل لاتفاق معها .

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يحذر من اي تدخل خارجي في شؤون جمهورية روسيا البيضاء.

كيهان ..

بالونات ابناء غزة الحارقة تضرم النار في 42 منطقة بفلسطين المحتلة .

ابتكار ..

المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري تسقط الاتهامات لحزب الله..

ابرار ..

محافل سياسية تونسية تتحدث عن قرب انتهاء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة .

عصر ايرانيان ..

الناطق باسم الخارجية .. على امريكا انهاء تواجدها العسكري الكارثي بافغانستان باسرع وقت./انتهى/