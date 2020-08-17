أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

آرمان ملي ..

رئيس مجلس الشورى..الاتفاقية بين الامارات والكيان الصهيوني خيانة للامة الاسلامية وللقضية الفلسطينية

آفتاب يزد..

رئيس الاركان.. الاجدر بالامارات اعادة النظر بموضوع اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني

كيهان ..

استمرار واتساع دائرة التظاهرات المناهضة للاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني في العالم

سياست روز..

وزارة الدفاع تستعد لازاحة الستارعن طراز متطور لصواريخ كروز صناعة ايرانية

مردم سالاري ..

غضب نتنياهو ازاء رفض مجلس الامن المصادقة على مشروع القرار الامريكي المعادي لايران

خراسان ..

رئيس الموساد يتوجه لابو ظبي , وابرام الامارات لاول اتفاق تجاري مع الكيان

رسالت ..

القيادي بحماس محمود الزهار ..الاتفاقية الاماراتية الصهيونية , استهداف للقضية الفلسطنية والمقاومة

جوان ..

الفريق باقري ..على الامارات اعادة النظر في موقفها قبل فوات الاوان

اطلاعات ..

الوزير ظريف .. ليس بمقدور امريكا اللجوء لآلية الزناد ضد ايران

ابرار ..

الاتحاد الاوروبي .. امريكا ليست مؤهلة لطرح موضوع آلية اعادة اجراءات الحظر ضد ايران

قدس ..

متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الاماراتية بطرابلس تنديدا بالاتفاقية مع الكيان الصهيوني

وطن امروز ..

غضب عراقي من العثمانية الجديدة.. بغداد تندد باستمرار الهجمات التركية على شمال العراق