حزب الله: عملية القدس أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله في لبنان، أصدر اليوم السبت بياناً يشيد خلاله بالعملية البطولية التي نفذها المقاوم الفلسطيني الشهيد المجاهد خيري علقم في القدس المحتلة وادت الى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان الحزب: بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَا تَهِنُواْ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".

صدق الله العلي العظيم.

يشيد حزب الله بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقم في القدس المحتلة وادت الى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيل وجريح.

إن هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه.

ويعتبر حزب الله أن هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين.

ويعبر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ويدين بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي الوقت نفسه تبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقم وسائر العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية، وهي عمليات تقرها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية دفاعا عن الحق والأرض والسيادة.



إن حزب الله إذ يبارك لشعبنا الفلسطيني وكل فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية، يرى أن بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو، وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها الآتي بإذن الله.

المصدر: العهد

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