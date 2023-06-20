حزب الله يشيد بالعملية النوعية للمقاومون الأبطال في رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دان حزب الله العدوان الصهيوني على مخيم جنين، واستنكر بشدة الأعمال الوحشية والهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة على المخيم وجواره.

وأشاد حزب الله بالتصدي البطولي لمقاومي جنين وإخوانهم المجاهدين الذين فاجأوا قوات الاحتلال ووجهوا لها صفعة مؤلمة واشتبكوا معها لساعات طويلة قبل أن تتمكن من سحب آلياتها المحترقة من ساحة المعركة.

كما أشاد حزب الله بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين، وأكد انها “تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما”.

وقال حزب الله “لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر التي ستجعله يفكر مليا قبل ارتكاب حماقات جديدة”.

ووجه حزب الله كل التحايا لأرواح الشهداء الطاهرة، وسأل الله العافية للجرحى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة.

/انتهى/