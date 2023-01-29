بسبب حوادث سير.. 40 قتيلا في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سقط أكثر من 40 قتيلا، اليوم الأحد، في حادث سير وقع في باكستان ما يلقي الضوء من جديد على حوادث الطرق التي تتسبب في إزهاق الكثير من الأرواح فضلا عن تكلفتها الاقتصادية.

في باكستان، قال مسؤول بإقليم بلوشستان إن حافلة كانت تقل 48 شخصا انفجرت بعدما اصطدمت بأحد الأعمدة ثم سقطت عن الجسر الذي كانت تعبره مما أدى إلى مقتل معظم ركابها.

وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 40 قتيلا وإنقاذ 4 أشخاص، بينما قال المسؤول الباكستاني إن فرق الإسعاف تمكنت من انتشال 39 جثة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة هوية الضحايا، لأن "الجثث لا يمكن التعرف عليها".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الطرق في باكستان تعتبر من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية. كما أن الحافلات هناك غالبا ما تنقل عددا من الركاب يفوق طاقتها.

أما وكالة الأنباء الألمانية، فقد أشارت إلى ما تعانيه باكستان من الافتقار للبنية التحتية إضافة إلى سوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة، كأسباب لتزايد حوادث الطرق هناك.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد شهد عام واحد هو 2018 مقتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان.

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