الشيخ قاسم ينتقد المعايير الانتقائية الغربية ازاء حقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشيخ قاسم، تطرق في تغريدة عبر تويتر اليوم الاحد، الى جريمة القتل الجديدة التي طالت احد المواطنين من ذوي البشرة السوداء على ايدي قوات الشرطة الامريكية.

وتساءل نائب الامين العام لحزب الله، في تغريدته : أين الغرب والديمقراطية وحقوق الإنسان من قتل الشرطة لرجل أسود ضرباً مبرحاً، وهم الذين اعتدوا على إيران وأساؤوا إلى شعبها، واستنفروا لموت امرأة قضاءً وقدراً؟! الظلم مكشوف وممجوج..

وكانت سلطات مدينة "ممفيس" الأمريكية، قد نشرت الجمعة (27 كانون الثاني/يناير 2023)، مقطع فيديو مؤلمًا يظهر رجال شرطة ينهالون بالضرب المبرح على مواطن أسود "تايري نيكولز" (29 عاما)، أفضى إلى وفاته.

وأثار نشر هذا المقطع المؤلم، احتجاجات في الولايات المتحدة منددين بسلوك قوات الشرطة العنيف مع المواطنين من ذوي البشرة السوداء في هذا البلد، حيث قارن كثيرون وفاة "تايري نيكولز" بمقتل المواطن الامريكي الاسود هو الاخر "جورج فلويد" في 2020.

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