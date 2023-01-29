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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:١٥ م

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم المُستعمرين في الضفة

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم المُستعمرين في الضفة

حذرت حركة حماس، اليوم الأحد، الاحتلال من تداعيات جرائم مستعمريه في الضفة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني والشباب الثائر إلى مواجهة عربدتهم وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة حماس اكدت في تصريحها على أن "الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه".

وحذرت الحركة في تصريح صحفي، الأحد، حكومة الاحتلال "من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض".

وأضافت الحركة في تصريحها " ندعوا جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان".

/انتهى/

رمز الخبر 1930184

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