قاليباف: إيران والجزائر تربطهم علاقات وتوجهات مشتركة لا سيما نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، قال على هامش اجتماعاته الثنائية مع رؤساء البرلمانات الحاضرين في الاجتماع السابع عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في الجزائر، بعد لقائه مع صالح قوجيل رئيس مجلس الامة الجزائري: "هناك علاقة عميقة بين شعبي البلدين ثقافياً وسياسياً واقتصادياً وتوجهات الكفاح ضد الكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية".

وقال: "اليوم ، التقيت رئيسي المجلس الوطني ومجلس الامة وأكدت على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية".

واضاف: "آمل أن تكون هذه الزيارة أساسا لتعاون عميق بين شعبي البلدين ، خاصة بين شباب البلدين في المجالات المعرفية ، وتطوير التعاون الاقتصادية والفني في مختلف المجالات ، لاسيما في مجال الشركات الناشئة والمنصات التي يمكن من خلالها استخدام قدرات البلدين، وسيكون هذا أول جدول أعمالنا في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في طهران.

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