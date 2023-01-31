رئيس مجلس الشورى الإسلامي يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم الى مطار مهرأباد في طهران بعد مغادرته الجزائر الليلة الماضية .

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشوري الإسلامي، الذي سافر إلى الجزائر لحضور الاجتماع السابع عشر للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء ونواب رؤساء دول أخرى. وخلال هذه الرحلة التقى وتحدث مع رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة الجزائري ورؤساء برلمانات عمان وماليزيا وطاجيكستان وإندونيسيا ونائب رئيس البرلمان القطري.

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