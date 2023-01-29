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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:١١ م

أرمينيا تعزي الحكومة والشعب الإيراني بضحايا الزلزال

أرمينيا تعزي الحكومة والشعب الإيراني بضحايا الزلزال

أعربت سفارة جمهورية أرمينيا في طهران عن تعازيها لايران حكومة وشعبا بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة "خوي" والذي أدى للأسف إلى مصرع وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدمت السفارة الأرمينية في طهران ، اليوم الأحد ، تعازيها إلى إيران حكومةً وشعباً بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة "خوي" والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين.

وبحسب وكالة "نيوز أرمينيا" ، أصدرت سفارة جمهورية أرمينيا في طهران بيانًا بهذا الصدد ، أعربت فيه عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال خوي ، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ووفقًا لهذا التقرير ، فقد شعر السكان في أجزاء من أرمينيا والدول المجاورة لايران ايضا بهذا الزلزال .

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة ، مساء السبت ، مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية ، ما اسفر عن تدميرعددًا كبيرًا من المنازل الريفية ، واضطر المواطنون إلى مغادرة منازلهم بسبب توابع الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1930189

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