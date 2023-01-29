أرمينيا تعزي الحكومة والشعب الإيراني بضحايا الزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدمت السفارة الأرمينية في طهران ، اليوم الأحد ، تعازيها إلى إيران حكومةً وشعباً بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة "خوي" والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين.

وبحسب وكالة "نيوز أرمينيا" ، أصدرت سفارة جمهورية أرمينيا في طهران بيانًا بهذا الصدد ، أعربت فيه عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال خوي ، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ووفقًا لهذا التقرير ، فقد شعر السكان في أجزاء من أرمينيا والدول المجاورة لايران ايضا بهذا الزلزال .

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة ، مساء السبت ، مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية ، ما اسفر عن تدميرعددًا كبيرًا من المنازل الريفية ، واضطر المواطنون إلى مغادرة منازلهم بسبب توابع الزلزال.

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