أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر التطورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الدكتور حسين أمير عبد اللهيان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية خلال اجتماع في طهران.

وفي هذا الاجتماع، هنأ رئيس دائرة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة دولة قطر على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وشكره على استضافة المنتخب الوطني لبلدنا. كما أكد الدكتور أمير عبد اللهيان على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي في القطاعين العام والخاص وإزالة بعض المعوقات المحتملة وضرورة الإسراع بتنمية العلاقات قدر الإمكان.

وصرح وزير خارجية بلادنا بأن إيران رحبت دائما بالحوار الإقليمي ونعتبر أن التفاوض وتقبل المسؤولية شرطان أساسيان لتحقيق تعاون قوي ومستقر بين جميع دول المنطقة.

ووصف الدكتور أمير عبد اللهيان الموجة غير المسبوقة من الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية وقدس الشريف ومخيم جنين، والتي أسفرت عن استشهاد مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، بأنها مؤسفة لجميع الدول الإسلامية والضمائر المستيقظة.

وندد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة في هذا الاجتماع تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على إرادة قادة البلدين في التعاون الثنائي باعتباره عاملا لدفع العلاقات، مشيدا بالعلاقات الجيدة وضرورة توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ان القضايا الاقتصادية في مجال التعاون والقنصلية والتطورات الإقليمية المهمة في أوكرانيا وفلسطين وأفغانستان ومفاوضات رفع العقوبات هي من بين القضايا الأخرى التي ناقشها وزراء خارجية ايران وقطر.

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