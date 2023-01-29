أمير عبد اللهيان يلتقي نظيره القطري في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتحدث مع نظيره الإيراني حسين أميرعبد اللهيان في طهران ظهر اليوم (الأحد).

وأجرى وزيرا خارجية البلدين محادثة هاتفية في اليوم الاول من ديسمبر عام 2022، وكانت مفاوضات رفع العقوبات أحد الموضوعات الرئيسية في هذا الحديث.

وقطر من الدول التي ترسل رسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن مفاوضات رفع العقوبات. كما أعلن وزير خارجية قطر في اتصال هاتفي مع أمير عبد اللهيان في يوم الثاني من اكتوبر عام 2022 ، فإن الجانب الأمريكي مهتم بتبادل الرسائل وجهود الاتحاد الأوروبي كمنسق للوصول إلى اتفاق والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة.

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