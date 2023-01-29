امير عبد اللهيان: اظهر الاوروبيون بهذا الاجراء انهم لا يملكون فهما صحيحا للبيئة الداخلية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل اميرعبداللهيان، اليوم(الأحد)، أربعة نواب في مجلس الشورى الإسلامي كان قد أدرجهم الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات الجمهورية الاسلامية وقال: "هذا الاجراء الاوروبي أولاً، يظهر أنه ليس لديهم فهم صحيح للبيئة الداخلية لإيران وحتى للإيرانيين في الخارج، وثانيًا، يثبت أن كلامكم وخطواتكم وأفعالكم في الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي للبلاد كان فعالا واتخذوا مثل هذا القرار ردا على هذا الدور المهم لكم".

وصرح وزير الخارجية: "لقد ناقشنا هذا الموضوع مع السلطات الأوروبية منذ ثلاثة أشهر، وقلنا لهم بوضوح أنه إذا تم اتخاذ إجراء ضد حرس الثورة الاسلامية الذي يعد مؤسسة سيادية ورسمية عسكرية للجمهورية الاسلامية، فإن رد فعلنا سيكون صعبًا للغاية".

وأشار إلى انه منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، لم يقم البعض منكم حتى برحلة عمل إلى أوروبا، وليس لديكم حسابات رأسمالية أو مصرفية، فعقوباتهم عليكم دعائية فحسب والجانب الأوروبي فعل ذلك بسذاجة.

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