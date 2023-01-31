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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٠٢ ص

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأيرلندي؛

أمير عبداللهيان: إيران تعلن عن استعدادها لإجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية مع إيرلندا

أمير عبداللهيان: إيران تعلن عن استعدادها لإجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية مع إيرلندا

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رداً على المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، عن استعداد إيران لإجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير خارجية بلادنا ردا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير خارجية جمهورية أيرلندا اهم القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذه المحادثة، هنأ وزير خارجية بلادنا مارتن على تعيينه وزيراً لخارجية أيرلندا، وأعرب عن أمله في أن نشهد، بوجوده في هذا المنصب، نمو وتوسع العلاقات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الايراني عن استعداد بلادنا لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين. كما دعا رئيس الدبلوماسية في بلادنا نظيره الأيرلندي لزيارة طهران.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، اعتبر مايكل مارتن أثناء شكره لرسالة التهنئة من وزير خارجية بلادنا، إيران كدولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، وذكر أنه يحترم إيران دائمًا كدولة ذات تاريخ وثقافة رائعة.

كما ناقش مايكل مارتن آخر التطورات وأهم القضايا القنصلية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1930229

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