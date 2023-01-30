المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يتوجه إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة التصنيف العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر أعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة، طهران إلى كرواتيا صباح اليوم (الإثنين) للمشاركة في بطولة التصنيف العالمي الأولى عام 2023.

وستقام منافسات التصنيف العالمي في فرع المصارعة الحرة في كرواتيا يومي الاول و الثاني من فبراير في مدينة زغرب، وتتكون تشكيلية المنتخب الايراني في هذه المسابقات على النحو التالي:

61 كجم: رضا أطري

74 كجم: يونس إمامي

79 كجم: علي سواد كوهي

86 كجم: حسن يزداني

٩٧ كجم: أمير علي اذربيرا

125 كجم: أمير حسين زارع

والمدرب: احسان اميني ، أباذر إسلامي

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