الفریق الایرانی للمصارعة یحقق سبعة ميدليات في منافسات بلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الايراني للمصارعة، استطاع احراز ذهبيتين وفضية و4 برونزيات في بطولة الكأس التي أختتمت فعالياتها اليوم الاحد في مدينة فيليكو ترنوفو البلغارية.

وأقتنص كل من المصارع، سعيد اسماعيلي، وميثم دليخاني، ذهبية وزني 60كغم و63 كغم بمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية، فيما حصد علي رضا عبدولي وعلي رضا محمدي الميدالية البرونزية بوزني 72 و82 كغم.

وفي نزالات المصارعة الحرة تمكن كل من المصارع، ميثم عبدي، من الحصول على فضية وزن 97 كغم، كما حصل، همت مصطفي قياسي، ويدالله محبي، على الميدالية البرونزية بوزني 79 كغم و125 كغم.

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