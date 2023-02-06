المنتخب الایراني للمصارعة الرومانية يحرز لقب بطولة التصنيف العالمي في زغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت منافسات المصارعة الرومانية الدولية للتصنيف العالمي في العاصمة الكرواتية "زغرب" في الفترة من 3 إلى 5 فبراير، حيث تمكن المنتخب الايراني من الفوز بالبطولة.

وفاز اعضاء المنتخب الايراني في هذه المنافسات على 4 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية والحصول على 195 نقاط و جاء بعده المنتخب الهنغاري كوصافة المنافسات واحتل المنتخب الاذربيجاني المرتبة الثالثة بالحصول على 80 نقاط.

وفاز ضمن هذه البطولة المصارعون الايرانيون بويا دادمرز بوزن 55 كجم، ومهدي محسن نجاد بوزن 60 كجم، ومحمد علي كرايي بوزن 77 كجم وعلي رضا محمدي بوزن 82 كجم بالميداليات الذهبية والمصارعون عارف محمدي بوزن 63 كجم، ورضا عباسي بوزن 67 كجم وسجاد أيمن طلب بوزن 72 كجم وناصر عليزاد بوزن 87 كجم بالميداليات الفضية والمصارعون محمد مهدي جواهري بوزن 55 كجم، وإيمان محمدي بوزن 63 كجم، وأمين كافياننجاد بوزن 77 كجم، وبيجمان بوشتام بوزن 82 كجم وأمير قاسمي منجيزي بوزن 130 كجم بالميداليات البرونزية.

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