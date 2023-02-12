أبطال المصارعة الإيرانية يشاركون منافسات تصنيف الاتحاد العالمي في مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستقام منافسات كأس إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة وتصنيف الاتحاد العالمي الثانية في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مدينة الإسكندرية بمصر.
و سيشارك منتخبا المصارعة الإيرانية الحرة والرومانية في هذه المنافسات على النحو التالي:
المصارعة الرومانية:
63 كجم: ميثم دلخاني
72 كجم: محمد رضا كرايي
97 كجم: محمد هادي ساروي
130 كجم: أمين ميرزا زاده
الفريق الفني: حسن رنكرز (المدير الفني) وحسن حسين زاده (المدرب)
المصارعة الحرة:
61 كجم: ياسين رضائي
65 كجم: بيمان بياباني
74 كجم: حسين أبوذري
79 كجم: أمير حسين كافوسي
97 كجم: أمير حسين فيروزبور
الفريق الفني: إحسان أميني وإيمان محمديان (مدربين) وسعيد عباسي ومهدي أغافلي (حكام).
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