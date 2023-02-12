أبطال المصارعة الإيرانية يشاركون منافسات تصنيف الاتحاد العالمي في مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستقام منافسات كأس إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة وتصنيف الاتحاد العالمي الثانية في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مدينة الإسكندرية بمصر.

و سيشارك منتخبا المصارعة الإيرانية الحرة والرومانية في هذه المنافسات على النحو التالي:

المصارعة الرومانية:

63 كجم: ميثم دلخاني

72 كجم: محمد رضا كرايي

97 كجم: محمد هادي ساروي

130 كجم: أمين ميرزا زاده

الفريق الفني: حسن رنكرز (المدير الفني) وحسن حسين زاده (المدرب)

المصارعة الحرة:

61 كجم: ياسين رضائي

65 كجم: بيمان بياباني

74 كجم: حسين أبوذري

79 كجم: أمير حسين كافوسي

97 كجم: أمير حسين فيروزبور

الفريق الفني: إحسان أميني وإيمان محمديان (مدربين) وسعيد عباسي ومهدي أغافلي (حكام).

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