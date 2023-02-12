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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١١:٢٢ ص

أبطال المصارعة الإيرانية يشاركون منافسات تصنيف الاتحاد العالمي في مصر

أبطال المصارعة الإيرانية يشاركون منافسات تصنيف الاتحاد العالمي في مصر

سيتجه منتخبا المصارعة الإيرانية الحرة والرومانية إلى مصر للمشاركة في منافسات تصنيف الاتحاد العالمي الثانية في عام 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستقام منافسات كأس إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة وتصنيف الاتحاد العالمي الثانية في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مدينة الإسكندرية بمصر.

و سيشارك منتخبا المصارعة الإيرانية الحرة والرومانية في هذه المنافسات على النحو التالي:

المصارعة الرومانية:

63 كجم: ميثم دلخاني

72 كجم: محمد رضا كرايي

97 كجم: محمد هادي ساروي

130 كجم: أمين ميرزا زاده

الفريق الفني: حسن رنكرز (المدير الفني) وحسن حسين زاده (المدرب)

المصارعة الحرة:

61 كجم: ياسين رضائي

65 كجم: بيمان بياباني

74 كجم: حسين أبوذري

79 كجم: أمير حسين كافوسي

97 كجم: أمير حسين فيروزبور

الفريق الفني: إحسان أميني وإيمان محمديان (مدربين) وسعيد عباسي ومهدي أغافلي (حكام).

/انتهى/

رمز الخبر 1930593

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