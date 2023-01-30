تصنيع أول جهاز ايراني لـ"جراحة السرطان" في جامعة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس معهد أبحاث السرطان الإلكتروني بجامعة طهران، خلال لقاء مجموعة من رواد الأعمال والمنتجين ومدراء الشركات القائمة على المعرفة مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاثنين، قال: "نظام الكشف عن المناطق المصابة بسرطان الثدي أو CDP تتوفر امكانية الكشف عن المناطق والعقد الليمفاوية المصابة بالسرطان أثناء الجراحة بمساعدة مستشعر البنية النانوية الكهربائية".

وأشار رئيس معهد أبحاث السرطان الإلكتروني بجامعة طهران إلى أن CDP يعد أول جهاز إيراني بالكامل لجراحة السرطان في العالم، قائلا: "لقد استغرق بلوغ الفكرة العلمية الأولية لهذا الجهاز وانتاجه للاستخدام، 8 سنوات متواصلة".

وتابع: "تأتي أهمية CDP من أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، وتحدث نسبة كبيرة من عودة المرض إلى منطقة الجراحة الأولية."

وأضاف عبد الأحد: "ان هذا النظام حصل على العديد من براءات الاختراع الممنوحة من الولايات المتحدة ونشر عنه أكثر من 11 مقالاً في المجلات العالمية المرموقة في مختلف المجالات"، موضحا: "انه تم او سيتم تسليم حوالي 20 جهازًا إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد حتى الآن".

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