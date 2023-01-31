أولمبيك مارسيليا يعرض 10 ملايين يورو لضم النجم الايراني "سردار آزمون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان اللاعب الايراني سردار أزمون موضع اهتمام الاندية الاوروبية في اليوم الأخير من انتقالات كرة القدم في اروبا؛ حيث بينما كانت الاوساط الرياضية تتحدث عن احتمال نقل ازمون إلى نادي فنربخشة او غلطة سراي في تركيا، أعلن المراسل الرياضي الايطالي فابريزيو رومانو عن رغبة نادٍ فرنسي لضم ازمون إليه.

ووفقا لهذا التقرير، ان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي يتطلع إلى تعزيز خط هجومه لبقية الموسم الحالي، قد دخل في خط المفاوضات مع نادي باير ليفركوزن الالماني لضم سردار آزمون اليه.

وكشف فابريزيو رومانو، الذي غرد خبر مفاوضات مارسيليا مع أزمون صباح اليوم، عن التفاصيل الجديدة لهذه المفاوضات، بعد ساعة من هذه التغريدة .

وبحسب ادعاء هذا المراسل، يسعى نادي مارسيليا للحصول على موافقة نجم المنتخب الإيراني في نادي ليفركوزن للانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي برقم 10 ملايين يورو، اضافة إلى الخيارات التي سيتم الاتفاق عليها.

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