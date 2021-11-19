تعيين "سردار ازمون" المهاجم الایرانی من بين ابرز نجوم الاسبوع خلال الجولتين الاخيرتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مع غياب مهدي طارمي عن تشكيلة منتخب إيران، كانت الأضواء مسلطة على زميله سردار أزمون من أجل قيادة هجوم الفريق، حيث نجح لاعب زينت الروسي في المساهمة بدور كبير في تحقيق إيران لانتصارين مهمين.

فقد سجل أزمون هدف التعادل خلال المباراة أمام لبنان والتي عاد فيها منتخب إيران ليقلب تأخره ويحقق الفوز في الوقت القاتل، ثم سجل الهدف الأول في المباراة أمام سوريا.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، ويستمر التصويت لغاية يوم السبت 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

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