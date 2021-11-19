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١٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٤٣ م

في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم؛

تعيين "سردار ازمون" المهاجم الایرانی من بين ابرز نجوم الاسبوع خلال الجولتين الاخيرتين

تعيين "سردار ازمون" المهاجم الایرانی من بين ابرز نجوم الاسبوع خلال الجولتين الاخيرتين

 ألقى موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم الذين برزوا خلال الجولتين الاخيرتين في تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022 في قطر و كان مهاجم المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم "سردار ازمون" من بين خمسة لاعبين هم الأبرز في اسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مع غياب مهدي طارمي عن تشكيلة منتخب إيران، كانت الأضواء مسلطة على زميله سردار أزمون من أجل قيادة هجوم الفريق، حيث نجح لاعب زينت الروسي في المساهمة بدور كبير في تحقيق إيران لانتصارين مهمين.

فقد سجل أزمون هدف التعادل خلال المباراة أمام لبنان والتي عاد فيها منتخب إيران ليقلب تأخره ويحقق الفوز في الوقت القاتل، ثم سجل الهدف الأول في المباراة أمام سوريا.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، ويستمر التصويت لغاية يوم السبت 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1919824
https://ar.mehrnews.com/news/1919824/

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