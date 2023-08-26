اللاعب الإيراني سردار آزمون: حلمي هو الفوز بالبطولة مع روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سردار آزمون، الذي وقع على عقد إعارة لمدة عام واحد مع شرط شراء من باير ليفركوزن وانضم إلى فريق روما لكرة القدم اليوم (السبت)، في أول تعليق له للموقع الرسمي لهذا النادي الإيطالي: "من الصعب وصف مشاعري، سأدخل أحد الأندية المرموقة على الساحة الدولية وحلمي هو الفوز بالبطولة بقميص روما".

وأضاف: "في الموسم الماضي تمكنت من اللعب (مع باير ليفركوزن) في ملعب الأولمبيكو وأستطيع أن أقول إنني لم أر مثل هذه الجماهير المتحمسة في فترة لعبي. الآن انتظر بشوق القتال من أجل جماهير روما والأهداف التي أمامنا".

كما قال المدير الرياضي لفريق روما لكرة القدم،تياجو بينتو، حول هذا الشراء: "ان آزمون لاعب كان نتابعه منذ فترة طويلة وقدرنا مهاراته الفنية التي لا شك فيها... نحن على يقين من أن لاعبينا سيساعدون سردار على التأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن...فيمكنه التألق هنا في إيطاليا".

وخاض أزمون البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سيرتدي القميص رقم 17 في روما، 44 مباراة مع فريق باير ليفركوزن الألماني خلال موسم ونصف وسجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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