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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٠٤ م

تحالف الفتح: أمریکا قدمت الدعم اللوجستي لهجمات الكيان الصهيونية على الحدود العراقية - السورية

تحالف الفتح: أمریکا قدمت الدعم اللوجستي لهجمات الكيان الصهيونية على الحدود العراقية - السورية

دعا القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاربعاء، الى اتخاذ خطوة استباقية لمنع الخروقات الصهيونية، مبينا ان الاعتداءات جرت بدعم لوجستي أمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، قال في حديث لوكالة "المعلومة"، ان" الاستهداف المتكرر للقوافل التجارية قرب منطقة البو كمال على الحدود العراقية – السورية من قبل مسيرات الكيان الصهيوني بدعم معلوماتي من واشنطن تدلل على اجندة كبيرة لن تكون بغداد بمنأى عنها وهي بداية لسيناريو آخر يحاول تأجيج الاحداث في منطقة الشرق الاوسط برمته".

ودعا عبد الهادي الى ضرورة اتخاذ بغداد خطوة استباقية من خلال نشر دفاعات جوية ومنظومات رادار قادرة على رصد المسيرات الصهيونية والسعي لمنع اختراقها الاجزاء العراقية مؤكدا بان مايحدث في البوكمال خطير يجب اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهته".

وأشار الى ان" استهداف القوافل التجارية هو حرب اقتصادية واضحة المعالم مؤكدا أهمية حماية الاجواء العراقية بشكل أقوى لتوجيه رسائل قوية لمن يريد التجاوز على سيادة البلاد".

وكانت مسيرات صهيونية قصفت اكثر من مرة قوافل تجارية قرب منطقة البو كمال على الحدود العراقية – السورية".

/انتهى/

رمز الخبر 1930294

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