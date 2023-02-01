شهيدين و4 جرحى بنيران العدوان في صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مراسل قناة المسيرة اليمنية في صعدة عن وصول شهيدين و4 جرحى الى المستشفى الجمهوري سقطوا بنيران العدو السعودي في آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، فيما أصيب مهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه، تم نقله الى المستشفى الريفي.

وفي ولاقت لاحق أكد مراسلنا وصول جريحين الى مستشفى رازح الريفي، أصيبا جراء قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

ويشار إلى ان المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

المصدر: المسيرة

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