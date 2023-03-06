خلال شهرين... 351 شهيد وجريح جراء العدوان على منبه وشدا في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في التفاصيل، لفتت الإحصائية الطبية الى أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة خلال الشهرين المنصرمين بلغ 202 شهيدًا وجريحًا، فيما بلغ عدد ضحايا هذه الاعتداءات على مديرية شدا 149 شهيدًا وجريحًا جميعهم من المدنيين.

وأوضح مدير مستشفى منبه الريفي علي العياشي في حديث لقناة "المسيرة" أن "عدد المواطنين الذين ارتقوا جراء قصف العدو السعودي لمنبه بلغ 21 شهيدًا، فيما بلغ عدد جرحى استهداف العدو السعودي للمديرية 181 مدنيًا من اليمنيين والمهاجرين الأفارقة".

وأشار إلى أن مستشفى منبه يستقبل حالات إصابة على مدار الـ24 ساعة، ويقدم إسعافات أولية ويتم تحويل الإصابات إلى مستشفيات مركز المحافظة، موضحًا أن المستشفى يحتاج إلى الدعم الضروري والماس لخدمات قسم العمليات والأشعة السينية.

وفي مديرية شدا، أوضح مدير مستشفى رازح الريفي عبد الله مسرع أن عدد الشهداء والجرحى جراء الاعتداءات السعودية في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري بلغ 83 شخصًا، وفي شهر شباط/ فبراير بلغ العدد 67 ما بين شهيد وجريح، بينهم 3 شهداء وجريح سقطوا في اليوم الأخير من شباط.

وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية في محافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وعرضت قناة "المسيرة" مشاهد جوية من منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، توضح استهداف قوات العدوان السعودي للمواطنين والمهاجرين الأفارقة في تلك المناطق الحدودية.

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