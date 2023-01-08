اليمن... شهيد و11 جريحاً بنيران الجيش السعودي على مناطق حدودية بصعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاعتداءات السعودية على مديرية شدا الحدودية خلال الساعات الماضية أدت إلى سقوط شهيد و11 جريحا.

وأصيب يوم اول أمس 9 مواطنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران الجيش السعودي علة مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطلح ومستشفى منبه الريفي.

يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد القوات السعودية اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية اليمنية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان لها، قبل أسبوعين، أن ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل، بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي للجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة./انتهى/

المصد: المسيرة