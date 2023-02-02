محافظ أذربيجان الغربية: 9 آلاف و 250 وحدة سكنية تضررت بسبب زلزال خوي

وأفادت وكالة مهر للانباء انه وفي مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، قال المسؤول الإيراني: يجب هدم 1750 من هذه الوحدات وإعادة بنائها.

وتابع معتمديان: أن التقييمات ستنتهي خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وسيتم تقديم المقترحات اللازمة للحكومة يوم الأحد، لافتاً إلى أن عملية إزال الانقاض ستتم الخميس.

واضاف محافظ أذربيجان الغربية : إن أهم مطلب للمواطنين هو الإيواء الطارئ، وفي هذا الصدد تم إنشاء 50 مخيما مع مرافق ومعدات بسعة 70 ألف شخص، وتم توزيع 23 ألف خيمة على منكوبي الزلزال.

وتابع المسؤول الإيراني: يجب علينا أيضًا إنشاء مخيمات جديدة لتقديم الخدمات لمنكوبي الزلزال.

وعن توفير المواد الغذائية بدعم من جميع المؤسسات، أضاف: يتم تقديم 25 ألف حزمة غذائية كل 72 ساعة وأكثر من 50 ألف وجبة ساخنة يتم طهيها وتوزيعها يوميا.

هذا وضرب في وقت سابق زلزالا بقوة 5.9 درجة مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران مساء السبت ما ادى الى مصرع 3 اشخاص واصابة اكثر من الف آخرين فضلا عن الحاق اضرار مادية كبيرة.

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