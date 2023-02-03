رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الرئيس الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد أكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال دعمه "الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، كما أعرب عن رغبته في دعم رؤية السوداني لمستقبل أكثر ازدهارا للشعب العراقي.

وشكر رئيس مجلس الوزراء، بايدن على "التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة، وجدد سيادته التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش".

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي بزيارة وزير الخارجية إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.

واتفق الجانبان على أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقا لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب، المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة، وتم الاتفاق على البقاء بتواصل دائم في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة.

وانضم إلى رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي في الاتصال، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين. واتفق الزعماء الثلاثة على العمل سويا من أجل عراق ومنطقة ينعمان بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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