أمريكا تنقل قواتها من العراق إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة "سانا"، أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قواتها عبر معبر "الوليد" الغير الشرعي إلى محافظة "الحسكة" السورية رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية مكوناً من 50 شاحنة وناقلات ومخازن من صهاريج الوقود برفقة عدد من المدرعات نوع "همر"، مما يعدّ خرقاً جديداً للقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية نقلت آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر الغير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة بهدف سرقة النفط والثروات الباطنية السورية.