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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٢١ م

برلماني عراقي: امريكا تحاصر العراق عسكريا

برلماني عراقي: امريكا تحاصر العراق عسكريا

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، الاحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الضغط على العراق بشأن عدم التعاقد على شراء أسلحة متورطة من الغرب، مبينا ان واشنطن تحاصر العراق عسكريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تقي قال لوكالة المعلومة العراقية إن " امريكا تضغط باتجاه منع العراق بالنظر نحو الغرب لشراء أسلحة أكثر تطورا"، مشيرا الى أن "العديد من الشركات العالمية مستعدة لتزويد العراق بأسلحة أكثر تطورا باقل كلفة من واشنطن".

وأضاف، أن "أمريكا منذ عام 2003 ولغاية يوما ساهمت باضعاف العراق من حيث التسليح العسكري"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر العراق عسكريا".

ويرى مراقبون أنه من حق العراق أن يستبدل روسيا مكان أمريكا لتأمين احتياجاته من السلاح لضمان استمرار تقدمه في الحرب على بقايا الارهاب، بعد أن تخلت عنه واشنطن./انتهى/

رمز الخبر 1917397
https://ar.mehrnews.com/news/1917397/

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