برلماني عراقي: امريكا تحاصر العراق عسكريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تقي قال لوكالة المعلومة العراقية إن " امريكا تضغط باتجاه منع العراق بالنظر نحو الغرب لشراء أسلحة أكثر تطورا"، مشيرا الى أن "العديد من الشركات العالمية مستعدة لتزويد العراق بأسلحة أكثر تطورا باقل كلفة من واشنطن".

وأضاف، أن "أمريكا منذ عام 2003 ولغاية يوما ساهمت باضعاف العراق من حيث التسليح العسكري"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر العراق عسكريا".

ويرى مراقبون أنه من حق العراق أن يستبدل روسيا مكان أمريكا لتأمين احتياجاته من السلاح لضمان استمرار تقدمه في الحرب على بقايا الارهاب، بعد أن تخلت عنه واشنطن./انتهى/