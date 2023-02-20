فؤاد حسين: احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الاثنين، أن هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي، مؤكدا قوة العملة العراقية وان ازمة الدولار جاءت بسبب نظام التمويل الالكتروني، نافيا وجود شروط أمريكية بشأن ملف الدولار.

قال حسين في مؤتمر صحفي، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة"، حيث "تم التطرق لمناقشة الملفات السياسية لكن التركيز الاكبر كان على الموضوعات الاقتصادية وادوات السياسة الاقتصادية المتعبة ومحاربة الفساد بالإضافة الى كيفية مكافحة عصابات داعش".

وتابع: "نطمئن الشعب العراقي أن العملة العراقية قوية ولأسباب اقتصادية ومالية وسياسية".

ولفت حسين الى أن "الغطاء المالي والنفطي الكبير يثبت ان العملة العراقية قوية، وازمة الدولار حصلت بسبب نظام التمويل الالكتروني".

وأشار الى أن "منصة سويفت اوضحت الكثير من التلاعبات والفواتير الوهمية وستعمل على تحديد دفع الدولار الى السوق".

ومضى وزير الخارجية بالقول، إن "المجتمع العراقي لا يزال استهلاكيا ويستورد الكثير من المستلزمات وهذا يعني ان هناك حاجة للدولار لاستيراد هذه المواد".

وأوضح، أن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار"، مبينا أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".

وأردف حسين، أن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عار عن الصحة"، مضيفا "سيكون هناك استقرار قريب للعملة العراقية وخطواتنا تثبت ان علاقة الدينار العراقي بالدولار تسير بالاتجاه الصحيح".

وأكد وزير خارجية العراق: "لا توجد أي شروط أمريكية بشأن ملف الدولار"، لافتا الى أن "المنصة الالكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وإيقاف التهريب".

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